Napoli: bus di linea incastrato in strada per un’auto in sosta Borrelli: "Episodi che avvengono ogni giorno ma purtroppo sono poche le denunce"

Un’auto parcheggiata proprio al centro della carreggiata e così il bus, di linea, è rimasto incastrato in strada non avendo il conducente la possibilità di compiere la corretta manovra per imboccare la curva.

Una scena di ordinaria inciviltà quella avvenuta a Napoli in Piazza Giambattista Vico documentata da un cittadino che si è rivolto al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

“Episodi come questi sono da tempo la routine. Ne avvengono di tantissimi ogni giorno eppure soltanto una piccola parte viene segnalata e denunciata, una percentuale irrisoria. Il resto viene messo in conto come un incidente di percorso.”- dichiara Borrelli - “Invece bisognerebbe denunciare sempre, denunciare questi cialtroni che parcheggiano in modo scellerato, arrogante e prepotente per interruzione di pubblico servizio prevedendo sanzioni salatissime e il sequestro del veicolo. Se ci fossero controlli continui e interventi forti, come quelli appena citati, allora magari a questi passerebbe la voglia di fare i furbi e i prepotenti.

Non sono cose di poco conto, sono atteggiamenti figli della mentalità prepotente e strafottente lasciataci in eredità da decenni di tolleranza e permissivismo che ora vanno contrastati in maniera dura.”