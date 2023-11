Napoli Chiaia: carabiniere libero dal servizio sventa furto in villa Bloccato e arrestato un 21enne egiziano

Una donna decide di trascorrere qualche ora passeggiando per Napoli quando entra nella villa comunale del quartiere Chiaia. La signora, ha 65 anni, approfitta degli ultimi raggi di sole che regala la città e si siede su una panchina. Il tempo passa e il sonno coglie alla sprovvista la donna che si appisola per qualche minuto. Tanto basta ad un uomo che le si avvicina per appropriarsi furtivamente dello smartphone custodito all'interno della borsa. La vittima se ne accorge e inizia a urlare, l’uomo fugge.

Non lontano un carabiniere. E’ libero dal servizio, ha da poco terminato di lavorare e anche lui aveva il desiderio di passeggiare in villa quando le urla della donna catturano la sua attenzione. Fortunatamente il “Carabiniere” non smette mai di essere tale e la passeggiata si trasforma in inseguimento. La corsa termina a via Carlo Poerio dove il militare blocca l’uomo, un 21enne egiziano già noto alle forze dell’ordine, aiutato da altri colleghi precedentemente allertati.

Il telefonino è stato restituito alla legittima proprietaria mentre l’arrestato, deve rispondere di furto con destrezza, resistenza a pubblico ufficiale e della violazione del divieto di fare ritorno in Italia, è in attesa di giudizio.