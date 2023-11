Sassaiola e scontri tra gli ultras dell'Union Berlino e le forze dell'ordine Sono 11 i tifosi tedeschi fermati dalla polizia nella serata di ieri tra piazza Dante e via Roma

Sassaiola e scontri tra gli ultras tedeschi dell'Union Berlino e le forze dell'ordine. Serata complicata al centro di Napoli, dove è andata in scena la guerriglia urbana, simile a quella vista in occasione dell'altra gara di Champions League con l'Eintracht Francoforte. Secondo quanto si apprende, sono 11 i tifosi tedeschi fermati dalla polizia nella serata di ieri tra piazza Dante e via Roma, zona teatro degli scontri. Danneggiati diversi negozi, gli ultras tedeschi avrebbero provato a forzare il blocco dei poliziotti e iniziato una fitta sassaiola, prima degli scontri. Evitati contatti con gli ultras napoletani. Per la giornata di oggi si temono ulteriori scontri per l'arrivo a NAPOLI della seconda ondata di tifosi tedeschi in vista della gara di oggi alle 18:45. Per evitare eventuali contatti tra tifoserie opposte, non è esclusa la chiusura di alcune stazioni della metropolitana già a partire dal primo pomeriggio. Previsti 2400 tifosi nel settore ospiti, si teme per l'arrivo di centinaia di tedeschi senza biglietto.