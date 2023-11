Scuola: Gratteri: "I ragazzi vedono gli insegnanti come degli sfigati" Il procuratore: Quando un insegnante arriva a scuola con la Panda, per i ragazzi è un fallito

"Non esistendo più i valori oggi non si conta in base a ciò che si è, ma in base a ciò che is ha. Oggi i ragazzi vedono gli insegnanti come degli sfigati. Quando un insegnante arriva a scuola con la Panda, agli occhi dei ragazzi è un fallito. Il loro modello è il cafone che arriva davanti al pub la sera col Suv vestito tutto luccicante. E' il loro modello vincente perché non si è investito in istruzione". Lo ha detto il procuratore di Napoli Nicola Gratteri, intervenuto oggi a un convegno organizzato da Intesa Sanpaolo nel museo Gallerie d'Italia a Napoli. "C'è un decadimento culturale - ha aggiunto Gratteri - e i governi degli ultmi decenni non hanno voluto investire nell'istruzione. Le scuole sono progettifici, non si insegna l'italiano o la filosofia ma ogni anno i dirigenti scolastici invitano magistrati per la giornata della legalità. Io dico, lasciatela stare per un anno la giornata della legalità, è più utile portare i ragazzi in una comunità per parlare con i tossici, per chiedere loro se sono favorevoli a legalizzazione le droghe, invece dei filosofi che incitano a dire che la marijuana non fa male. Portiamoli a parlare con gli anziani, solo così formiamo nuove generazioni".