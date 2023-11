Napoli, la "banda del buco" colpisce il Kfc: ladri in fuga col bottino Rapina all'interno del fast food Kfc di via Toledo

Rapina all'interno del fast food Kfc di via Toledo a Napoli. Questa mattina, poco prima dell'orario di apertura del punto vendita della nota catena americana, i ladri sono entrati attraverso un buco scavato nel deposito, che si trova al piano inferiore del locale ad angolo tra via Toledo e piazza Carità. Uno dei banditi era armato e ha minacciato i due dipendenti presenti all'interno del locale. I ladri sono riusciti a portar via solo pochi spiccioli e sono scappati. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia Napoli Centro che hanno avviato le indagini.