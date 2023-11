Napoli, sequestrata una sala ristorante e un "negozio" abusivo all'aperto Doppia operazione della polizia locale all'Arenaccia e a Materdei

Una struttura abusiva di 36 metri quadrati - in alluminio e plexiglas - con annessa pedana in legno dotata di impianto di illuminazione, condizionatori e diffusione audio-video, è stata sequestrata dalla polizia locale di Napoli.

Si tratta di una sala ristorante realizzata in via Arenaccia senza alcuna autorizzazione edilizia. Il titolare dell'attività è stato denunciato per abusivismo.

Altra operazione all'uscita della metropoitana di Materdei, dove un 55enne residente in provincia di Salerno è stato sorpreso mentre vendeva oltre 300 capi d'abbigliamento su uno stand abusivo lungo il marciapiedi. L'uomo è stato multato per oltre 5mila euro, mentre la merce è stata sequestrata.