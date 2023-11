Amianto in un cantiere, scatta il blitz della polizia locale Denunciati il proprietario dell'immobile e il titolare della ditta: sequestrate quasi 200 lastre

La polizia locale di Napoli ha sequestrato parte di un cantiere in via Palizzi, al quartiere Vomero. L'intervento è scattato dopo la segnalazione di un residente della zona.

I caschi bianchi hanno riscontrato la presenza di circa 200 lastre d'amianto, dopo la rimozione di copertura. Attività che non era stata segnalatà e per la quale non erano state adottate le dovute precauzioni per la tutela dell'ambiente e della salute.

I lavori sono stati bloccati, mentre per parte del cantiere sono scattati i sigilli in attesa delle verifiche da parte dell'As partenopea. Sia il proprietario dell'immobile che il titolare della ditta esecutrice dei lavori sono stati denunciati.