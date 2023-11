Napoli violenta: rapina e trascina per metri una donna senza pietà La terribile disavventura di una 22enne. I carabinieri arrestano 39enne

I carabinieri della compagnia Napoli Stella stanno presidiando piazza Garibaldi e le zone limitrofe perché impegnati in un servizio a largo raggio quando, i militari del nucleo operativo, notano una donna a terra.

La ragazza, ha 22 anni, è disperata e dolorante: l’hanno appena rapinata. Poco prima un uomo a bordo di uno scooter a via Albanese aveva sorpreso la 22enne alle spalle mentre stava passeggiando. Il centauro le aveva strappato dalle mani lo smartphone e per vincere la sua resistenza l’aveva trascinava per alcuni metri.

I carabinieri raccolgono più informazioni possibili dalla vittima e poco dopo trovano il malvivente.

L’uomo, si tratta del 39enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine è a via Marvasi ed è ancora sullo scooter quando i carabinieri gli si fiondano addosso e lo bloccano. Nelle mani del 39enne il telefono cellulare appena rapinato.

Ora è in carcere e deve rispondere di rapina e lesioni personali. La vittima è stata visitata dai medici del 118 e ne avrà per 21 giorni, per lei lesioni alla mano e al fianco destro.



Durante il servizio a largo raggio, effettuato anche con i militari del reggimento Campania, sono state identificate diverse persone e controllate decine di veicoli. Non sono mancate le sanzioni al codice della strada ed i sequestri di scooter.

Denunciata anche una persona, un 21enne Georgiano irregolare sul territorio nazionale. L’uomo è stato bloccato mentre tentava di rubare dei capi di abbigliamento in un negozio all’interno della galleria commerciale di Piazza Garibaldi.