Rapinatori sfondano il muro di un appartamento e svaligiano la casa Casa devastata in pieno pomeriggio a Saviano

A Saviano in via del Feudo una banda di rapinatori si è introdotta in una casa sfondando il muro del bagno. Dopo aver messo a soqquadro l’abitazione i malviventi sono scappati con il bottino. Le foto della devastazione sono state inviate al deputato di Alleanza verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

“E’ inaccettabile che in pieno pomeriggio una banda di ladri riesca impunemente a sfondare la parete di un appartamento per entrare in una casa e svaligiarla.

Segno di una violenza e di un’arroganza sempre più tracotante da parte di criminali senza scrupoli che procedono nei loro crimini con la sicurezza di farla franca. Assistiamo in provincia di Napoli a una escalation di reati predatori preoccupante ai danni di cittadini inermi, spesso costretti a barricarsi per difendere la propria abitazione e i propri averi.

Contro il moltiplicarsi di questi assalti è necessario il potenziamento dei controlli sui territori da parte delle forze dell’ordine oltre alla collaborazione dei cittadini che invitiamo sempre a collaborare, anche in forma anonima, per offrire indicazioni utili agli investigatori”. Queste le parole del deputato Borrelli che ha ricevuto le foto dell’accaduto.