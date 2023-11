Massa Lubrense, sorpresi con armi e droga: un arresto e una denuncia Intervento degli agenti del commissariato di Sorrento

Gli agenti del commissariato di Sorrento, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo a Massa Lubrense.

I poliziotti, una volta entrati nell’appartamento, hanno rinvenuto in un armadio blindato, 3 pistole e 3 fucili, regolarmente detenuti, nonché 2373 cartucce di diverso calibro; inoltre, il proprietario dell’abitazione, identificato per un 22enne, è stato trovato in possesso di 2 involucri di hashish del peso complessivo di circa 7 grammi.

L’altra persona presente all’interno dell’appartamento controllato, identificata per un 19enne di Massa Lubrense, è stata, invece, sorpresa con 2 panetti di hashish del peso di circa 200 grammi, 24 dosi della stessa sostanza del peso di 53 grammi e 170 euro; ed ancora, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per quali si stava procedendo, gli operatori hanno esteso l’attività di controllo presso l’abitazione del prevenuto dove hanno rinvenuto altri 6 grammi circa di hashish.

Pertanto, il 19enne è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, mentre il 22enne è stato denunciato per lo stesso reato e per omessa custodia e detenzione oltre i limiti consentiti del munizionamento.