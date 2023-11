Videochiamate dal carcere, niente chat per il killer di "Giogiò" Cutolo Il provvedimento del giudice per il 17enne accusato dell'omicidio del giovane musicista

Stop alle chat e alle videochiamate: stretta del giudice per l’assassino di Giovanbattista Cutolo, il musicista napoletano ucciso dopo una lite in pieno centro.

Il provvedimento arriva dopo la diffusione via web del fermo immagine di una videochiamata con una parente del 17enne dei Quartieri Spagnoli. Un’immagine con cuoricini e baci, senza nessun segno di pentimento per il brutale omicidio.

L’avvocato del minorenne, Davideo Piccirillo, non è intenzionato al momento a proporre ricorso contro il provvedimento restrittivo.