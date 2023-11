Manca la corrente: soppressa fermata della Circumvesuviana A Villa Delle Ginestre, causa guasto Enel

Manca la corrente in stazione: momentaneamente soppressa fermata della Circumvesuviana.Ad annunciarlo è l'Ente Autonomo Volturno, che fa sapere come "causa mancanza illuminazione nella stazione, dovuta ad un guasto Enel, non si effettua fermata nell'impianto Villa delle Ginestre, fino a contrario avviso". I primi treni ad essere stati interessati dalla novità sono stati quello delle ore 16:45 da Napoli per Torre Annunziata e quello delle ore 16:42 da Poggiomarino per Napoli .