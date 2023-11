Si tuffa in mare per evitare cattura: i carabinieri lo arrestano Torre del Greco: un 32enne aveva eluso l'obbligo di soggiorno

Aveva l'obbligo di soggiorno nel comune di Napoli, ma si trovava a Torre del Greco quando è stato sorpreso dai carabinieri. Per evitare la cattura un 32enne di Ponticelli ha deciso di tuffarsi in mare. Dopo alcuni minuti è stato ripescato e arrestato dai militari dell'Arma. Si è chiusa, quindi, con l'arresto la sortita fuori città da parte dell'uomo, sorvegliato speciale con l'obbligo di soggiorno nella città di residenza.

Il 32enne è stato individuato a via Litoranea dai carabinieri della stazione Capoluogo e del nucleo operativo e radiomobile. Accortosi dell'arrivo degli uomini in divisa, ha deciso di raggiungere la spiaggia gettandosi in acqua. Dopo una trattativa andata a vuoto e un primo tentativo di resistenza, i carabinieri, tuffatisi in mare per l'arresto, l'hanno riportato sulla terra ferma per poi ammanettarlo. L'uomo è stato trasferito in carcere in attesa di giudizio.