In autostrada alla guida di auto con targhe contraffatte: due denunce Operazione della polizia stradale di Nola

Gli agenti del distaccamento polizia stradale di Nola, durante gli ordinari servizi di vigilanza stradale sulla A/30, hanno controllato due autovetture appurando che le stesse circolavano con targhe e/o numero di telaio irregolari.

In particolare, gli operatori, all’altezza del km 49+700 direzione Salerno della A/30, hanno accertato che il primo veicolo oggetto di controllo era stato rubato lo scorso 15 ottobre e, allo stesso, erano state apposte delle targhe appartenenti ad un’altra auto con telaio differente.

Inoltre, a bordo del veicolo sono stati trovati oggetti idonei a compiere effrazioni e un’ingente somma di denaro di cui il conducente non ha saputo giustificare la provenienza.

Ancora, nei giorni successivi, i poliziotti hanno controllato l’altra autovettura presso lo svincolo autostradale dell’A30 di Mercato San Severino ed hanno accertato che le targhe applicate sullo stesso e la carta di circolazione, di nazionalità francese, erano presumibilmente false; sono emersi, altresì, seri dubbi sull’autenticità dei caratteri del telaio punzonato sulla carrozzeria in quanto difformi rispetto a quelli originali.

Per tali motivi, il conducente è stato accompagnato negli uffici di polizia per controlli più approfonditi che hanno confermato i primi sospetti dei poliziotti.

Per quanto accertato, in entrambe le circostanze, gli operatori hanno sequestrato i veicoli, le targhe ed hanno denunciato i conducenti delle rispettive vetture per ricettazione, contraffazione ed utilizzo di sigilli dello Stato oltre a contestare loro numerose violazioni del codice della strada.