Catene, paletti e fioriere abusive: scatta la rimozione coatta Blitz della polizia locale ai Quartieri Spagnoli

Continuano le attività di contrasto all'illegalità da parte della polizia locale di Napoli. Gli agenti dell'Avvocata, con il supporto del commissariato Montecalvario e con l'ausilio degli operai di una ditta convenzionata, sono intervenuti per liberare le strade della città dai manufatti abusivi.

Il blitz ha interessato, in particolare, i Quartieri Spagnoli. In totale, come hanno fatto sapere da Palazzo San Giacomo, sono state tolte oltre 30 metri di catene e rimossi circa 140 abusi tra paletti, fioriere, transenne ed altre suppellettili, installati abusivamente in via del Formale, Vico Soccorso, vico Pergolella Morbillo, Piazzetta Giardinetto Ognibene, piazzetta Parrocchiella Ognibene, Vico Politi, vico Noce, vico Montecalvario, vico Teatro Nuovo ed altri.