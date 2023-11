Va a donare il sangue, gli rubano i fari dell’auto: amara sorpresa al Cardarelli Borrelli: “Sciacalli senza umanità. Vanno fermati: più vigilanza e telecamere.”

Non sempre il karma agisce nel verso giusto, non sempre le buone azioni sono ripagate alle stesso modo. Un esempio è il caso di un anonimo donatore al quale, mentre era al centro trasfusionale del Cardarelli di Napoli per effettuare la donazione di sangue, gli sono stati rubati i fari posteriori dell’auto.

“Mi ero recato al Cardarelli per donare il sangue e nel riprendere l’auto (nel parcheggio riservato ai donatori all’interno dell’ospedale) ho trovato un’auto alla quale sono stati rubati i fanali posteriori.

Ho immediatamente informato la vigilanza interna dell’accaduto la quale mi ha riferito che avrebbero provveduto ad informare il proprietario dell’auto depredata. “- ha raccontato un cittadino testimone del furto che si è rivolto al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

“Davvero ignobile rubare all’interno di un ospedale, lo è ancora di più depredare le auto dei donatori.”- ha commentato Borrelli- “Abbiamo informato la direzione ospedaliera e chiesto maggiori controlli e l'installazione di videocamere di sorveglianza nel parcheggio. Bisogna in tutti modi fermare questi sciacalli privi di umanità”.