Vasto, sorpresi con la droga: la polizia arresta due uomini In azioane i falchi della squadra mobile

I falchi della squadra mobile, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Milano, hanno notato un giovane avvicinarsi a due uomini; lo stesso, dopo aver consegnato loro del denaro, ha ricevuto qualcosa da quest’ultimi ed ha tentato, invano, di allontanarsi ma è stato bloccato e trovato in possesso di due pastiglie di anfetamine del peso di circa un grammo e di un involucro con circa 0,3 grammi di cocaina.

Subito dopo, i poliziotti hanno raggiunto i due uomini bloccando uno di essi che è stato trovato in possesso di 65 euro; l’altro, invece, ha cercato inizialmente di sottrarsi al controllo ma, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato e sorpreso con 14 frammenti di anfetamine del peso di circa 6,2 grammi, di un involucro contenente circa 0,4 grammi di cocaina, un pezzetto di hashish di circa 0,5 grammi e 220 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Pertanto, due gambiani di 24 e 27 anni, con precedenti di polizia, sono stati tratti in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti; il 24enne è stato anche arrestato per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.