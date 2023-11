Madre picchiata e umiliata per soldi chiama i carabinieri: arrestato il figlio Le manette sono scattate ai polsi di un 43enne

Siamo a Napoli, nel quartiere di Secondigliano e davanti al cancello della caserma carabinieri c’è una signora. Il militare fa entrare la donna e da lì si parte con un fiume di parole, sentimenti e storie. La donna chiede aiuto e racconta di anni passati tra violenze e umiliazioni che ha dovuto subire dal proprio figlio per colpa della droga. Lui ha 43 anni e poco prima aveva aggredito sua madre per ottenere del denaro. La vittima, che di anni ne ha 65, è riuscita a fuggire e a rivolgersi ai carabinieri.

I militari si mettono sulle tracce dell’uomo e non passa molto tempo quando lo trovano. Il 43enne è ancora in casa ed è in evidente stato di alterazione psico-fisica. Non sarà facile arrestarlo ma dopo una breve colluttazione i carabinieri lo bloccano. Ora si trova in carcere e dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia, estorsione e resistenza. La signora, almeno fisicamente, sta bene.