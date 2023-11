Napoli, rapina una donna sulla salita Pontecorvo: il video lo inchioda Al termine delle indagini della Polizia arrestato il rapinatore in scooter

Nella giornata di ieri, personale della Polizia di Stato ha dato esecuzione all'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un 44enne napoletano, con precedenti specifici, in quanto ritenuto gravemente indiziato di rapina, perpetrata ai danni di una donna, avvenuta lo scorso 23 settembre scorso in salita Pontecorvo.

Gli operatori, grazie anche alla visione delle immagini dei sistemi di video sorveglianza presenti, hanno accertato che la vittima, mentre stava percorrendo a piedi salita Pontecorvo, era stata rapinata da un soggetto che, dopo essersi avvicinato a bordo di uno scooter, si era fatto consegnare un prezioso anello d’oro e del denaro per poi darsi a precipitosa fuga.

All’esito delle attività di indagine, condotte dagli agenti del Commissariato Dante, sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza sul presunto autore del reato.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e il destinatario della stessa è persona sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.