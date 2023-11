Rione Traiano, con un trucco riduceva il numero delle vincite delle slot machine Blitz dei carabinieri

Controlli dei carabinieri, insieme a personale dell'agenzia delle accise, dogane e monopoli, in una una sala giochi di via Tertulliano a Napoli: trovate cinque slot machine modificate. I sistemi di gioco erano stati manomessi con un congegno in grado di ridurre il numero delle vincite ed omettere la comunicazione dei ricavi al fisco. L'amministratore unico della società e la titolare sono stati denunciati mentre i poco più di 3mila euro rinvenuti nelle slot sono stati sequestrati.

Durante le operazioni i carabinieri - sempre nel rione Traiano e sempre a via Tertulliano - hanno denunciato due persone trovate all'interno di un locale sequestrato perché utilizzato per lo spaccio di droga. Durante i controlli è stato anche 'beccato', e denunciato, un furbetto della targa coperta: si tratta di un 50enne di Pianura che aveva pensato di coprire la targa della propria auto con del nastro adesivo nel tentativo di eludere i controlli del varco ztl di Nisida.