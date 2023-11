Napoli, le eccellenze della Costiera e del Vesuvio alla Mostra d'Oltremare Lunedì 20 novembre la tavola rotonda con gli assessori al turismo e all'agricoltura della Regione

Il Comitato promotore Sviluppo Costa Tirrenica e Fascia Appenninica Campana sarà protagonista di uno speciale focus in programma lunedì 20 Novembre alle ore 16 alla Mostra D’Oltremare presso “Gustus”, il tradizionale Salone Professionale dell’Agroalimentare giunto alla IX edizione su “Costiera Vesuviana” che abbraccia tutto il territorio che va dall’Area Vesuviana ai Monti Lattari e la “Dorsale Appenninica”, caratterizzata dalle aree “Matese - Taburno – Irpinia – Cilento”.

Il turista viaggiatore deve sentire nel piatto il senso del luogo: questo il claim dell’evento “Le eccellenze del mare della costiera e del Vesuvio, le bellezze della dorsale Appenninica con il mare dei vini”, il dibattito che illustrerà le linee guida del Comitato tra cui la promozione della cultura enogastronomica e del buon cibo all’insegna della sostenibilità per valorizzare la cultura enogastronomica campana nel mondo generatrice di benessere e di qualità della vita.

L’obiettivo è interconnettere le aree territoriali attraverso la cultura e il cibo, si lancerà allo scopo una rete di realtà imprenditoriali ed istituzionali per immaginare il futuro del Turismo Enogastronomico in Campania come buona pratica in Europa.

Il convegno, che ha tra i partner promotori la Fondazione ITS BACT, vedrà come relatore Luca Coppola (Discover South), Roberto Micera (Università della Basilicata), Nicola De Leonardis (ConfCooperativeCampania), Felice Russillo (Confapi), Aniello Di Vuolo e Aniello Savarese (Fondazione ITS BACT), Costantino Formica (Next Open Innovation), Gennaro Scognamiglio (Unci Agroalimentare). Modera Ciro Iengo (Artesa), Coordinatore del Comitato Promotore.

Gli interventi conclusivi a cura di rappresentanti delle Istituzioni Regionali saranno dell’Assessore Regionale all’Agricoltura Nicola Caputo, dell’Assessore al Turismo Prof. Felice Casucci e del Delegato Agricoltura e Territorio della Città Metropolitana, Vincenzo Cirillo.

Una mission ambiziosa quella del Comitato formato da Artesa, in qualità di soggetto coordinatore, Next Open Innovation, Università della Basilicata, Unci Agroalimentare, ConfCooperative Campania, Fondazione ITS BACT, Discover South e Confapi. Il Comitato intende coniugare la pianificazione dello sviluppo della zona costiera tirrenica con lo sviluppo della dorsale appenninica campana attraverso tre direttrici: innovazione, sostenibilità e coesione. L’ingresso è gratuito.