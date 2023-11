A Sorrento un Open night all'Artistico "F. Grandi" per conoscere i corsi serali Mercoledì 28 novembre dalle ore 15 alle 19 porte aperte

L'Istituto Superiore "Francesco Grandi" ha organizzato un Open night per mercoledì 22 novembre, dalle ore 15 alle 19 al Chiostro di San Francesco per far conoscere la realtà e l'offerta formativo del Liceo Artistico, Musicale e Creutico.

Un'occasione anche per chi intende riprendere gli studi per diplomarsi in "indirizzo arti figurative plastico-pittoriche".

Docenti e allievi accomagneranno i visitatori e anche i semplici curiosi alla scoperta delle attività dei corsi di secondo livello (ex serali) del prestigioso Istituto sorrentino.

"I principi dell'educazione permanente – spiega Pasqua Cappiello dirigente scolastico - per realizzare non solo l'Open day per far conoscere l'offerta formativa agli studenti delle scuole medie, ma da quest'anno anche l'Open Night, ossia un pomeriggio per far conoscere agli adulti del territorio, che non abbiano avuto la possibilità di conseguire un diploma, l'offerta formativa del serale. Perchè proprio chi ha avuto nella vita giovanile una battuta d'arresto negli studi – ha concluso la Cappiello - ha più diritto a riprendersi la parte di formazione, istruzione, bellezza che ha perduto. Perché ogni adulto ha diritto a riqualificarsi per entrare con più competenza e forza contrattuale nel mondo del lavoro. Non si è mai troppo grandi per studiare e diplomarsi! Non si è mai troppo grandi per vivere la bellezza del nostro Istituto".