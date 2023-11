Baby gang a volto coperto entra in un locale e porta via l’albero di Natale E' accaduto per l'ennesima volta a Napoli

Alle 22.30 circa di venerdì due ragazzi a volto coperto hanno fatto irruzione nel ristorante Green M’ama in via San Giacomo portando via l’albero di Natale appena allestito in occasione delle festività. Il tutto tra lo sconcerto degli avventori ancora presenti e dei titolari. I protagonisti del furto si sono poi dileguati insieme a un gruppo di complici che li attendeva all’esterno. Le immagini registrate dalle telecamere a circuito chiuso sono state inviate al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

“Quella dei furti degli alberi di Natale dai negozi e dalle strade cittadine è una tradizione delinquenziale che puntualmente si ripresenta nel corso delle festività natalizie – ha sottolineato Borrelli.

Gruppi di baby criminali che imperversano nelle strade del centro facendo razzia per poi scappare tra i vicoli dei Quartieri Spagnoli. Il fine quasi sempre è quello di accatastare gli alberi per dare vita a un’altra usanza criminale che è quella dell’accensione dei fuochi di Sant’Antuono, se non di compiere atti vandalici fini a se stessi. Contro questa deriva occorre mettere in campo una presenza importante di forze dell’ordine per prevenire rapine e nuovi episodi vandalici e presidiare un territorio martoriato dalle baby gang come quello di piazza Municipio e dintorni, proprio a pochi passi da Palazzo San Giacomo sede del comune”.

“Non è la prima volta che accadono episodi del genere dichiarano i titolari del locale - abbiamo aperto a giugno 2023 e già abbiamo registrato diversi episodi di vandalismo.

Prima l’insegna rotta, poi il lancio di uova nel periodo di Halloween all’indirizzo dei nostri clienti all’interno e all’esterno del locale. Per noi sono danni enormi soprattutto d’immagine. Siamo quattro giovani che hanno investito tutto in questa attività e troviamo tutto questo avvilente. Siamo davvero stanchi di ricevere queste cattiverie gratuite e ci sentiamo abbandonati a noi stessi”.