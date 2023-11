Scampia, sorpreso con la droga: arrestato Le manette sono scattate ai polsi di un 19enne

Gli agenti del commissariato Scampia, nel transitare in via Annamaria Ortese, hanno notato alcune persone consegnare del denaro ad un giovane da cui hanno ricevuto qualcosa; le stesse poi si sono allontanate frettolosamente.

Gli operatori, pertanto, hanno raggiunto e bloccato il predetto trovandolo in possesso di 9 bustine contenenti circa 9 grammi di marijuana e 175 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Per tali motivi, un 19enne napoletano è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.