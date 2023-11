Poliziotti accoltellati a Napoli, ministro Piantedosi chiama Pisani: vicinanza Solidarietà ai due agenti feriti alla Stazione Centrale da un immigrato

"La mia vicinanza ai due agenti della Polizia ferroviaria, feriti ieri a Napoli da un cittadino extracomunitario, mentre erano impegnati in attivita' di controllo presso la stazione Garibaldi". Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. "Ho sentito personalmente il capo della Polizia, Pisani, per sincerarmi delle condizioni di salute dei poliziotti, vittime di una vile aggressione. A loro e a tutte le donne e gli uomini delle Forze dell'ordine, impegnati ogni giorno per garantire la sicurezza nelle nostre citta', va il plauso e il mio ringraziamento", ha concluso il titolare del Viminale.