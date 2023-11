Piazza Garibaldi e Porta Nolana ai raggi X a Napoli: sequestri e sanzioni In campo forze dell'ordine e Asl

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, i militari dell’arma dei carabinieri, i finanzieri della guardia di finanza, personale della polizia metropolitana e dell’Asl Napoli 1 centro, con la collaborazione del reparto prevenzione crimine e degli agenti del compartimento polizia ferroviaria, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a piazza Garibaldi e nell’area di Porta Nolana.

Il bilancio

Nel corso dell’attività sono state identificate 147 persone, di cui una sanzionata amministrativamente per possesso di sostanza stupefacente per uso personale, controllati 18 veicoli e 12 attività commerciali elevando sanzioni amministrative per un totale complessivo di 2500 euro e sequestrando, altresì, 22 kg di derrate alimentari prive di tracciabilità.

L'arresto

Ancora, gli operatori hanno controllato in piazza Mercato e, conseguentemente, tratto in arresto, un 44enne algerino, risultato destinatario di ordine per la carcerazione, emesso lo scorso 28 novembre dalla procura della repubblica presso il tribunale di Napoli, ufficio esecuzioni penali, dovendo lo stesso espiare la pena di 8 mesi e 27 giorni di reclusione per ricettazione.