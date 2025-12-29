Lazio, Sarri si è operato al cuore: dovrebbe farcela per la sfida col Napoli Intervento dopo una fibrillazione: salterà alcuni giorni di allenamento, ma domenica può esserci

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, è stato sottoposto a un intervento di ablazione transcatetere con tecnologia PFA a seguito di una diagnosi di fibrillazione atriale. L'operazione al cuore si è svolta presso il Policlinico Tor Vergata di Roma ed era stata programmata in anticipo senza carattere di emergenza, in seguito alla rilevazione di alcune anomalie cardiache che, pur non gravi, avevano suggerito l’intervento. Il professor Andrea Natale, figura di rilievo internazionale con più di trent’anni di esperienza nel trattamento di queste patologie, ha eseguito con successo l’intervento. La Lazio, attraverso un comunicato ufficiale, ha rassicurato sull’esito positivo dell’operazione, specificando che Sarri, dopo un breve periodo di riposo, tornerà presto a svolgere regolarmente le sue funzioni.

In estate il tecnico aveva già affrontato qualche lieve malore e si era sottoposto a controlli nella clinica di riferimento della società biancoceleste. Sarri sarà dimesso entro le prossime 24 ore, ma non prenderà parte agli allenamenti previsti per i prossimi due giorni, che saranno gestiti dallo staff tecnico e dal viceallenatore Marco Ianni, sotto le sue indicazioni. Il ritorno al centro sportivo di Formello è previsto per giovedì o al più tardi venerdì. Salvo imprevisti o la necessità di ulteriori giorni di recupero, il tecnico sarà regolarmente in panchina per l’importante incontro contro il Napoli, in programma domenica 4 gennaio alle 12:30 allo stadio Olimpico di Roma. Una gara speciale per Sarri, che affronta la sua ex squadra e a cui non intende assolutamente mancare.

