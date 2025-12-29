Anguissa anticipa il rientro: la partita nella quale può tornare in campo Il centrocampista sta recuperando dall'infortunio più velocemente del previsto

Antonio Conte potrebbe presto beneficiare del ritorno di uno dei giocatori chiave della squadra, ottenendo così maggiori opzioni per il centrocampo. Frank Anguissa, infatti, sembra in grado di anticipare i tempi di recupero rispetto alle iniziali previsioni, che prospettavano il suo rientro per fine gennaio, dopo l'infortunio al bicipite femorale subito a metà novembre. Secondo quanto emerge da Castel Volturno, il centrocampista camerunese sta puntando alla partita tra Napoli e Sassuolo, in programma il prossimo 17 gennaio allo stadio Maradona. L'obiettivo è essere inserito almeno tra i convocati per quella sfida, con l'ulteriore possibilità di giocare uno spezzone di gara contro il Copenaghen il 20 gennaio.

