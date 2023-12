Napoli: minacce di morte alla ex con bambina in braccio, in carcere 62enne La donna si è rifugiata nel supermercato

A Nola, nel napoletano, i Carabinieri della locale compagnia hanno arrestato e portato in carcere per maltrattamenti in famiglia un 62enne già noto alle forze dell’ordine. Nel parcheggio di un supermercato l'uomo avrebbe minacciato di morte e poi aggredito la ex compagna ancora convivente con in braccio una bambina di 6 anni. La donna è rifugiata nel punto accoglienza del supermercato. I militari del radiomobile lo hanno fermato sul posto. La relazione sentimentale fra i due va avanti da 12 anni, con 2 bambine, ma da gennaio si sarebbe interrotta pur decidendo di continuare a vivere assieme. In quei mesi il 62enne diventa aggressivo fino a costringere la donna a trasferirsi in Puglia dove trova lavoro. Lui si presenta più volte, la minaccia, la perseguita e viene denunciato per due volte. In un’occasione l’uomo avrebbe picchiato anche il padre della ex provoncadogli ferite guaribili in 30 giorni.