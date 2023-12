Penisola Sorrentina, accordo tra Federalberghi e Campus Principe di Napoli Dal 2024 saranno organizzati 5 corsi gratuiti riservati a 60 studenti

Per soddisfare la domanda di personale qualificato da impiegare nelle strutture ricettive turistiche della Penisola Sorrentina la Federalbeghi diretta da Costanzo Iaccarino ha siglato un accordo col Campus Principe di Napoli in base alla quale saranno organizzati corsi professionali interamente finanziati con stage presso le strutture degli associati Federalberghi Penisola Sorrentina. La partecipazione gratuita è riservata a 60 student iper il primo progetto pilota. Le lezioni sono erogate in modalità blended, in digitale e in presenza.

Il Campus Principe di Napoli è un Centro di Alta Formazione e Specializzazione Universitaria nei settori delle Scienze Gastronomiche e del Turismo del Gruppo Multiversity, leader in Italia nel settore Education, e ha sede ad Agerola in località Pianillo. Federalberghi Penisola Sorrentina, associazione di imprese alberghiere che rappresenta ben oltre 100 strutture della penisola sorrentina: l' accordo prevede l’erogazione di cinque corsi professionali per rispondere alle necessità del settore Hospitality. L’obiettivo della collaborazione è offrire opportunità di lavoro presso le più prestigiose strutture alberghiere degli associati di Federalberghi Penisola Sorrentina.

Una formazione totalmente gratuita per 60 partecipanti

La partecipazione ai corsi è interamente finanziata e riservata a 60 studenti. I percorsi formativi prevedono lezioni in modalità blended, in presenza e in digitale, affiancate da laboratori didattici interattivi e da stage presso alcuni dei migliori hotel della Penisola Sorrentina. L’offerta si articola nei seguenti corsi: front office: formazione per segretari di ricevimento; reservation/revenue: formazione per addetti alle prenotazioni; housekeeping: formazione per governanti; formazione addetti alla sala&bar; formazione commis di partita e chef di partita.

Il turismo è una componente significativa per la crescita economica italiana. Secondo l’indagine condotta dalla Banca d’Italia sul turismo internazionale, nel 2022 la spesa dei viaggiatori stranieri in Italia è più che raddoppiata, avvicinandosi ai livelli pre-pandemici. La quota di mercato dell'Italia nel turismo internazionale è salita dal 3,9 al 4,5% .

“In un contesto di crescita economica nel settore turistico, la collaborazione tra Campus Principe di Napoli e Federalberghi Penisola Sorrentina rappresenta un esempio di collaborazione efficace fra il mondo della formazione e quello del lavoro - spiega Giovanni Marino Chief Financial Officer del Gruppo Multiversity - e ha l’obiettivo di contribuire alla risoluzione di un problema strutturale nel settore turistico di reperimento di risorse adeguatamente formate per specifici ruoli. Questa formula dei corsi finanziati integralmente consente a studenti meritevoli di accedere gratuitamente a percorsi formativi e professionali, attivando un meccanismo virtuoso di ascensore sociale, elemento chiave della mission del Gruppo Multiversity con un modello formativo inclusivo ed innovativo”.

L'incremento del turismo aumenta la necessità di personale nel settore. La banca dati Excelsior Unioncamere-ANPAL ci dice, che nel 2022 sono stati registrati 986.290 ingressi di lavoratori nel turismo. Tuttavia, si affrontano sfide legate al disallineamento tra domanda e offerta di lavoro in termini di competenze e quantità. Gli ultimi dati ufficiali disponibili, relativi al 2021, rilevano che il numero degli esercizi ricettivi in Italia è pari a 220.457 come strutture censite tra alberghi ed esercizi complementari (campeggi, agriturismi, bed & breakfast e alloggi in affitto. Il comparto alberghiero registra 32.109 strutture) .

“Siamo orgogliosi di aver attivato un progetto pilota che confidiamo porterà beneficio al settore garantendo personale adeguatamente qualificato e dando la possibilità ai partecipanti di intraprendere una carriera nel settore turistico, centrale per lo sviluppo del nostro Paese - ha aggiunto Costanzo Iaccarino - I primi cinque corsi lanciati con l’edizione che partirà da gennaio 2024, destinati a sessanta studenti, rappresentano l’inizio di un percorso più ampio ed articolato che può rappresentare la costituzione di un hub formativo di riferimento dell’intero comparto, rispondendo con efficacia alle necessità del nostro personale e contribuendo alla qualità dei servizi erogati ai nostri clienti”.