Nola, nasconde droga in casa: arrestato un 31enne Nei guai per detenzione illecita di sostanze stupefacenti

Gli agenti del commissariato di Nola, hanno controllato l’abitazione di un uomo in via Flora dove hanno rinvenuto un borsello contenente 11 involucri e 7 panetti di hashish del peso complessivo di circa 850 grammi, due bustine di marijuana del peso di 3 grammi circa, due involucri di cocaina del peso di 31 grammi e diverso materiale per il confezionamento per la droga. Pertanto, un 31enne di Nola, con precedenti, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.