Si perde sui sentieri del Vesuvio, 38enne rintracciato e salvato dai carabinieri Dopo aver percorso quasi 20 km ha perso l'orientamento e non c'era segnale

Si era smarrito tra i sentieri del Vesuvio, ma è stato rintracciato e messo in salvo dai carabinieri. Disavventura di Natale a lieto fine per un 38enne napoletano, appassionato di trekking, partito dal comune di Massa di Somma (Napoli) per addentrarsi tra i sentieri del Parco Nazionale del Vesuvio. Dopo alcune ore di cammino e 18 km, l'uomo ha perso l'orientamento e la scarsità di segnale gli ha impedito di sfruttare il Gps e il web. Così ha utilizzato il telefono per chiedere aiuto al 112.

Il militare che gli ha risposto ha cercato di cogliere dettagli sul paesaggio che lo circondava, dicendogli di fermarsi e attendere i soccorsi. A quel punto i carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco (Napoli) hanno seguito le indicazioni dell'operatore in centrale e, dopo ore di ricerca e pochi minuti prima che facesse buio, hanno individuato e salvato il 38enne trovato in buone condizioni di salute, ma con qualche escoriazione sul corpo.