Napoli, treno della Circumvesuviana travolge un uomo: interrotta la circolazione Eav fa sapere che "nonostante l'intervento di frenatura rapida, l'uomo è stato investito" e ucciso

Il treno delle 13:38 della linea Eav ex Circumvesuviana, proveniente da Sarno, sulla linea in prossimità del passaggio a livello di Casilli, "ha arrestato la sua corsa a causa di un probabile gesto suicida da parte di un uomo apparentemente di circa 40 anni". Ne dà notizia l'Ente Autonomo Volturno. "Si è resa necessaria - spiega una nota - l'interruzione della circolazione nella tratta tra le stazioni di San Giuseppe e Terzigno per permettere i rilievi da parte delle autorità e l'intervento del personale sanitario".

Eav fa sapere che "nonostante l'intervento di frenatura rapida, l'uomo è stato investito". Eav fa sapere che il personale sanitario ha accertato il decesso dell'uomo. Intanto, nelle more che riprenda la circolazione nella tratta tra le stazioni di San Giuseppe e Terzigno, sulla linea NAPOLI-Ottaviano-Sarno è stato disposto il servizio autobus sostitutivo alla fermata di Casilli.

In attesa delle disposizioni del pm di turno presso la Procura di Nola, la tratta ferroviaria resta temporaneamente sospesa