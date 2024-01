Zio orco abusa e filma nipote: i genitori lo scoprono e lo fanno arrestare Lo avrebbe indotto a subire atti sessuali e farsi dei video

A Torre del Greco, in provincia di Napoli , questa mattina un uomo di 36 anni e' stato arrestato dai carabinieri con'accusa di violenza sessuale ai danni del nipote di 11 anni ed avere anche filmato gli abusi. Le indagini, condotte su delega della procura di Torre Annunziata, sono partite dopo le denunce presentate dalla madre del minorenne dal mese di maggio 2022. I militari dell'Arma hanno accertato che l'indagato "approfittando del rapporto parentale che lo legava alla vittima, avrebbe indotto il ragazzino a subire atti sessuali, a farsi dei video che lo ritraevano senza veli e ad assistere ad atti di onanisno". Dalle indagini e' emerso anche che l'indagato avrebbe fatto apprezzamenti anche nei confronti di un amico e coetaneo della vittima e avrebbe invitato il nipotino a non dire nulla ai genitori, che sono riusciti a scoprire quello che stava accadendo spacciandosi per lui e rispondendo a messaggi che lo zio aveva inviato e che li avevano fatti insospettire. Ora l'uomo e' nel carcere di Napoli -Poggioreale.