Agguato di camorra, giustiziato a Lettere narcos dei monti Lattari Una fucilata per uccidere Ciro Gargiulo, 60enne pregiudicato della zona, soprannominato 'o Biondo

Agguato di camorra nel napoletano, ucciso un pregiudicato. La sparatoria e' avvenuta nella mattinata, tra Casola di Napoli e Lettere, sui monti Lattari, nella costiera Sorrentina.

E' stato ucciso Ciro Gargiulo, 60enne pregiudicato della zona, soprannominato 'o Biondo. Il fatto e' avvenuto in aperta campagna. La vittima e' stata trasportata in ospedale al San Leonardo di Castellammare dal figlio ma i tentativi di rianimazione sono stati vani. Sarebbe stato colpito con una fucilata, una esecuzione di chiaro stampo camorristico secondo gli inquirenti. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia che si sono presentati in pronto soccorso su segnalazione dei medici. Gargiulo era stato arrestato nel 2018 per traffico di sostanze stupefacenti, per gli inquirenti negli anni scorsi aveva gestito praticamente in regime di monopolio le coltivazioni di marijuana sui Monti Lattari.