Napoli: Manfredi incontra i comitati cittadini di via Morghen Domani sopralluogo con il deputato Borrelli sui cantieri del Vomero e sulla nuova voragine

"Hanno fatto bene il sindaco Gaetano Manfredi e l’assessore alle Infrastrutture, mobilità e protezione civile Edoardo Cosenza - dichiarano il deputato Francesco Emilio Borrelli e i consiglieri di Europa Verde della V Municipalità Luca Bonetti e Rino Nasti che domenica avevano partecipato alla manifestazione di Piazza Vanvitelli - a incontrare a Palazzo San Giacomo una rappresentanza delle famiglie di via Morghen e via Solimena che sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni a causa del dissesto dei giorni scorsi con cedimento della sede stradale.

Avevamo chiesto al primo cittadino un segnale chiaro di volontà di dialogo ed è stato dato. Adesso bisogna accellerare affinchè i lavori dell'Abc siano rapidi. Per questo motivo giovedì faremo un nuovo sopralluogo sui cantieri di Via Morghen e via Bonito e inoltre andremo anche a via Castellino dove si è aperta una nuova voragine.

Queste ultime vicende devono spingere il comune a effettuare continui e costanti controlli al sottosuolo e alla rete fognaria cittadina per cercare di prevenire nuovi crolli o collassi strutturali".