Ciambriello difende la dignità delle donne: "L'amore è consenso, non possesso" Incontro dibattito nel carcere di Secondigliano

Venerdì, 8 Marzo alle ore 10:00 presso l’istituto di Secondigliano, il garante campano delle persone private della libertà personale, Samuele Ciambriello, in occasione della festa della donna, ha organizzato una riflessione sulla violenza di genere.

Una mattinata coinvolgente, fatta di incontri, riflessioni, spunti sul tema della violenza sulle donne.

L’evento, si propone di consegnare nuove chiavi di lettura e nuove informazioni, invitando i detenuti di un reparto di Secondigliano a ragionare su effetti, conseguenze e significati. All’incontro dibattito parteciperanno il garante delle persone private della libertà personale, Samuele Ciambriello, la direttrice del carcere, Giulia Russo, la presidente della cooperativa il Quadrifoglio Lidia Ronghi, la psicologa Marina Izzo, la criminologa Erica Gigante e il docente universitario Giuseppe Ferraro.

Per il garante Ciambriello: “Si può sconfiggere la violenza e ritrovare la propria essenza. Essere in cammino, significa attraversare la vita come occasione per espandere la coscienza e la consapevolezza di sé.

Al dibattitto seguiranno le melodie della cantante napoletana Ida Rendano che, da oltre 30 anni con la sua band, oltre a regalare grandissimo entusiasmo al suo pubblico con una carriera iniziata da ragazzina e proseguita sempre in crescendo, ha prestato e continua a prestare il suo volto per la lotta contro la violenza sulle donne. All’iniziativa sono stati autorizzati a partecipare i giornalisti della carta stampata e i cameramen