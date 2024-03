Estrae la pistola e la lancia contro la pattuglia: arrestato 19enne Era una replica della Beretta in uso alle forze dell'ordine

In tasca una pistola Beretta 92FS, nessun tappo rosso e poche possibilità di capire che fosse una replica posticcia dell’arma reale.

A portarla in vista un 19enne di origini romene, già noto alle forze dell’ordine. Evidentemente agitato, il giovane è in strada, lungo via Roma a Poggiomarino.

Alcuni passanti chiamano il 112, temendo che potesse fare del male a qualcuno. Quando i carabinieri della stazione locale intervengono, il 19enne estrae la pistola e la lancia a contro il lunotto posteriore della gazzella.

L’uomo viene bloccato e, dopo una breve colluttazione, finisce in manette. Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, il 19enne è in carcere, in attesa di giudizio