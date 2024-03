Morte Maradona, l'avvocato Burlando: "Necessario individuare colpevoli e motivo" "Non ci fermeremo mai": così le figlie Dalma e Giannina sui social

"Necessario individuare colpevoli e motivo": così si è espresso Fernando Burlando, avvocato delle figlie di Diego Armando Maradona, nel processo legato al decesso del Pibe de Oro, aperto al tribunale di San Isidro. "Si tratta di un gruppo che aveva un chiaro interesse. - ha spiegato il legale - Non mi convince che le persone legate alle salute di Diego siano le vere interessate a ucciderlo".

Le figlie Dalma e Giannina: "Non ci fermeremo mai"

I giudici dovranno decidere sulle prove da accogliere nel processo per presunto reato di omicidio con frode (pena dagli 8 ai 25 anni di carcere in Argentina). La Procura ha chiesto un'ispezione alla casa di Tigre, dove el Diez abitava fino agli ultimi giorni di vita. Le condizioni aprirono diverse polemiche nel novembre del 2020 e poco prima Maradona fu sottoposto a intervento chirurgico. Il 18 aprile 2023 la Corte d'Appello e di Garanzia di San Isidro ha respinto la richiesta di annullamento del processo a carico degli otto imputati. "Non ci fermeremo mai", hanno scritto sui social le figlie dell'ex attaccante, Dalma e Giannina.