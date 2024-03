Uccisa incinta, Impagnatiello in aula guarda video del baby shower e piange L'omicidio di Giulia Tramontano, oggi la madre in aula

Alla proiezione in aula del filmato per la festa del baby shower del 17 marzo 2023 Alessandro Impagnatiello ha alzato per la prima volta lo sguardo dall'inizio dell'udienza e poi ha pianto portandosi le mani al volto. Il breve video e' stato mostrato nel corso della deposizione di Loredana Femiano, madre di Giulia Tramontano, nel corso della quale ha ricostruito le confidenze ricevute della figlia sulla gravidanza e il rapporto con il fidanzato fino al 27 maggio quando il 30enne ha ucciso la ragazza.

A Milano la terza udienza del processo a carico di Alessandro Impagnatiello per l'omicidio della fidanzata Giulia Tramontano, incinta al settimo mese - nel processo all'ex barman imputato per aver ucciso con 37 coltellate la fidanzata Giulia Tramontano, incinta al settimo mese, il 27 maggio scorso a Senago, in provincia di Milano.

"Non sapendo come gestire la situazione volevo aiutare Giulia, farle capire, darle qualcosa di concreto e farle capire cosa stava succedendo". Lo ha detto la 23enne italo-inglese con cui l'uomo aveva una relazione parallela. La donna testimonia, protetta da un paravento. La ragazza ha parlato più volte degli "inganni" di Impagnatiello e ha pianto a tratti durante la deposizione. L'imputato invece è in gabbia con la testa abbassata.