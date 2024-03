Terrore a Napoli: giovane ghanese in escandescenza minaccia automobilisti E' stato bloccato tra non poche difficoltà dalla polizia e arrestato

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in piazza Garibaldi un soggetto in strada intento ad ostacolare il traffico cittadino.

Pertanto, i poliziotti, unitamente a personale dell’esercito italiano, lo hanno raggiunto ma il prevenuto, alla richiesta di fornire le proprie generalità, ha iniziato a dare in escandescenze e ad inveire contro di loro fino a quando, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato.

Per tali motivi, l’indagato, un 28enne ghanese, con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali nonché denunciato rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale.