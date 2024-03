Da Salerno a Napoli per rubare all'interno di una banca: arrestato un 44enne A sorprenderlo è stato un operatore della squadra mobile

Un operatore della squadra mobile, nel transitare in via Toledo, ha notato una persona uscire da un istituto bancario a passo svelto e con fare guardingo.

L’intuito investigativo del poliziotto ha trovato positivo riscontro in quanto, a seguito di controllo, l’indagato è stato trovato in possesso di un portafogli e di un telefono cellulare, risultati essere di proprietà di una dipendente della banca, infatti, pochi istanti dopo, una donna, con fare agitato, accortasi subito dell’ammanco, è uscita dalla banca, riconoscendo i suoi effetti personali trovati in possesso del ladro.

Con l’ausilio di altro personale della squadra mobile, l’uomo, identificato per un 44enne originario della provincia di Salerno con precedenti a carico, anche specifici, è stato arrestato per furto con destrezza.