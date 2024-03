Via Morghen e via Solimena, le squadre dell'Abc al lavoro Il sindaco Manfredi annuncia il piano di mappatura

Le squadre di ABC Napoli sono a lavoro da stamattina in via Morghen dove è crollato il manufatto fognario che ha trascinato con sé i tubi posti all'interno e riempito d'acqua la voragine che si era aperta lo scorso 21 febbraio, dove da alcuni giorni erano in corso i lavori di riempimento.

All’origine del crollo del manufatto fognario, in tufo e risalente ai primi del Novecento, lo ‘stress’ a cui è stato sottoposto da giorni che ha acuito le condizioni di fragilità. Sono in corso indagini per individuare il passaggio utilizzato dall’acqua che si è riversata in alcuni locali di via Solimena, tenuto conto che il varco che si era aperto nella parete lo scorso 21 febbraio è stato sigillato e chiuso.

Il sindaco Gaetano Manfredi ha annunciato un piano di mappatura e intervento sulle fognature. "Abc è prontamente intervenuta", ha detto annunciando "un piano, in primo luogo di mappatura e poi di intervento" soprattutto per quelle fogne storiche dove è probabile che sarà necessario fare delle sostituzioni".