Disastro Vomero, Capodanno: "Occorre chiedere al Governo lo stato di emergenza" Veri e propri alvei di torrenti in piena dopo il violento acquazzone

"E' bastato un acquazzone per generare una sorta di alluvione che ha trasformato alcune strade del Vomero, come via Torrione San Martino, in veri e propri alvei di torrenti in piena, come si può osservare in alcuni filmati pubblicati. Scene apocalittiche, da film catastrofico, con un fiume di fango che, vomitato dai locali a piano terra del fabbricato al civico, 9 di via Solimena, quello per intenderci sgomberato, in uno a quello sovrastante al civico 63 di via Morghen, a seguito della voragine apertati sul manto stradale all'alba del 21 febbraio scorso, dopo aver tra l'altro scardinato, con un boato, la saracinesca di un terraneo, generando un vero e proprio terrore tra residenti che sono usciti di corsa dalle proprie abitazioni, si è riversato lungo le strade a valle, invadendo anche alcuni locali a piano terra e pure la cabina per la fornitura dell'energia elettrica, con conseguente black out.

Danni notevoli da quantificare, per fortuna solo a cose e non a persone ". E' l'amara considerazione di Gennaro Capodanno, ingegnere, presidente del Comitato Valori collinari che stamani, allertato da alcuni residenti, spaventati per questo nuovo disastro, si è di nuovo recato sui luoghi interessati.

"A questo punto - sottolinea Capodanno -, a seguito del susseguirsi degli avvenimenti disastrosi che stanno interessando il sottosuolo ma anche sulla scorta dei recenti richiami al preoccupante fenomeno della subsidenza, vale a dire del lento e progressivo sprofondamento della collina vomerese che, in base ai dati satellitari interferometrici, rilevati già tempo addietro, starebbe subendo un abbassamento compreso nell'intervallo tra i 5 e i 7 millimetri all'anno, ritengo che sussistano le condizioni per attivare la richiesta dello stato di emergenza, così come indicate nel Codice della Protezione Civile, segnatamente nell'art. 24 decreto legislativo n.1 del 2 gennaio 2018, anche con la finalità di avviare le procedure per il finanziamento di interventi a favore della popolazione e del territorio, attraverso l'emanazione di provvedimenti anche in deroga all'ordinamento vigente.

Al riguardo - puntualizza Capodanno - invito il prefetto di Napoli, il presidente della regione Campania e il sindaco di Napoli, ciascuno per quanto di competenza, a far rilevare i danni per valutare l’eventuale richiesta dello stato di emergenza. Sarò poi il presidente della Regione, una volta verificati i requisiti dell'evento calamitoso, in base all'articolo 7 del succitato decreto legislativo, ad attivarsi per richiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Capo del Dipartimento della Protezione Civile nazionale lo stato di emergenza, che, una volta che fosse accertato, sarà deliberato dal Consiglio dei Ministri, stabilendone la durata e l’estensione territoriale.

Credo - continua Capodanno - che questa sia l'unica strada allo stato perseguibile per eliminare tutti i problemi che da tempo affliggono il sottosuolo del quartiere Vomero, vista anche la palesata incapacità da parte delle autorità locali a mettere in campo interventi risolutivi e rapidi per riportare il territorio in una condizione di permanente normalità, anche alla luce delle attuali condizioni psicologiche di stress e di paura, nelle quali attualmente vivono molti residenti che, anche alla luce degli ultimi eventi, non riescono più a dormire sonni tranquilli, temendo, così come già accaduto per due fabbricati, di dover abbandonare la propria abitazione da un momento all'altro, senza neppure sapere quando potranno poi rientrare."