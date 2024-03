A Napoli danneggiamenti in due ospedali in poche ore, medici aggrediti Dal Cto a Villa Betania momenti di paura: personale aggredito verbalmente da pazienti e parenti

Aggressioni verbali e danni al pronto soccorso: in poche ore due gli episodi che si sono registrati a Napoli. Il primo, verso le ore 17.30, è accaduto al pronto soccorso del Cto. Secondo quanto ricostruito dall'organizzazione no profit Nessuno Tocchi Ippocrate, alcuni parenti di un paziente, per ragioni ancora non chiare, prima hanno aggredito verbalmente il personale e poi hanno rotto i vetri di una porta del pronto soccorso.

Poco dopo, questa volta a Villa Betania, due pazienti, classificati al triage come codice bianco, stanchi di attendere , hanno sfondato la porta del triage ed hanno inveito contro medici, infermieri e guardie giurate. Secondo Nessuno Tocchi Ippocrate ad oggi sono 22 le aggressioni registrate tra gli ospedali dell'Asl Napoli 1 e Asl Napoli 2 dall'inizio del 2024.