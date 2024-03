Scossa di terremoto nella zona Vesuviana: paura, cittadini scesi in strada Scossa 3.0 avvertita a Napoli, nessun danno segnalato

Al momento non risultano danni a persone o cose causati dalla scossa di terremoto di magnitudo 3.0 registrata alle 19.08 con epicentro nel Vesuviano. La scossa è stata avvertita nitidamente dalla popolazione sia nei comuni dell'area vesuviana della provincia di Napoli, come Cercola, Volla, Pollena Trocchia e San Giorgio a Cremano, sia nella zona orientale e in alcune parti del centro della città di Napoli. Tanta paura, ma al momento nessun danno segnalato. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OV (Napoli), con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8470, 14.4000 ad una profondità di 3 km.