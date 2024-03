Agguato nel parcheggio del maxistore, ucciso ingegnere ex pentito Spari nel quartiere di San Giovanni a Teduccio

Un uomo è stato ucciso a Napoli, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio. Salvatore Coppola aveva 66 anni ed era un ingegnere, ex collaboratore di giustizia.

In passato viveva sotto regime di protezione ed era tornato nella sua città e nel suo quartiere d'origine in tempi recenti. L'uomo sarebbe stato vittima di un vero e proprio agguato ed è stato ucciso con dei colpi d'arma da fuoco al volto.

Sul posto, in corso Protopisani, presso il parcheggio Deco, sono intervenuti agenti della Squadra Mobile di Napoli e del commissariato di San Giovanni.

Alla polizia è giunta la segnalazione di una sparatoria, in seguito alla quale una persona è stata ferita a morte.