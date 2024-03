Sorpreso dagli operatori dopo un furto: arrestato da polizia e carabinieri Le manette sono scattate ai polsi di un 30enne napoletano

Nella serata di ieri, gli agenti del commissariato Vomero nel transitare in via Merliani sono stati avvicinati da un uomo che, in compagnia del figlio, ha segnalato loro di aver subito il furto del proprio scooter.

I poliziotti, con il supporto di una pattuglia dei carabinieri del nucleo operativo, hanno accertato, anche grazie alla visione delle immagini dei sistemi di video sorvegliaza locali, che, poco prima, un uomo, sopraggiunto a bordo di un motorino, dopo aver nascosto tra le auto in sosta il mezzo su cui viaggiava, aveva asportato lo scooter oggetto della segnalazione regolarmente parcheggiato in strada.

L’attività di indagine ha consentito agli operatori di identificare il ladro che, poco dopo, è stato sorpreso e bloccato nella medesima via mentre stava tentando di recuperare il mezzo con il quale aveva raggiunto il luogo del furto.

Pertanto, un 30enne napoletano con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per furto aggravato, mentre lo scooter rubato, rinvenuto nel Rione Sanità, è stato riconsegnato al legittimo proprietario.