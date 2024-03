Migliaia di pneumatici abbandonati a Fuorigrotta, scatta il sequestro Scempio ambientale senza fine

Blitz ambientale da parte della Polizia locale di Napoli, doipo la segnalazione dell'Associazione nazionale guardie zoofile (Ange).

Gli agenti sono intervenuti in via vicinale volo Sant'Angelo (quartiere Fuorigrotta), accertando la presenza di una discarica abusiva a cielo aperto composta da alcune migliaia di pneumatici fuori uso abbandonati in un’area coltivata.

I rifiuti sono stati sequestrati e sono in corso indagini al fine di individuare gli autori del reato.