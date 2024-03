Sicurezza e lavoro: rafforzati i controlli dei carabinieri in Campania Due denunce nel napoletano

A Qualiano i carabinieri della locale stazione, grazie al prezioso contributo del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Napoli, hanno effettuato un servizio al largo raggio volto al contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e alla verifica del rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Durante le operazioni i militari hanno denunciato il socio di una società che gestisce un locale in centro. Diverse le violazioni riscontrate e trovato anche un lavoratore in nero.

Denunciati anche gli amministratori unici di due ditte edili impegnate in un cantiere. Tra le violazioni anche i ponteggi non adeguati a prevenire cadute e la presenza di due lavoratori in nero. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni